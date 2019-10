Criminalità, Milano è la capitale dei reati: Roma al primo posto per spaccio di droga

Roma è prima. Secondo l'annuale report sulla criminalità, stilato da Il Sole 24 Ore utilizzando i dati del Viminale, la “città eterna” sarebbe al primo posto per reati legati alla produzione, al traffico e allo spaccio di stupefacenti: oltre 5.000 le denunce, 117,6 ogni 100mila abitanti. Un record che coincide con l'incremento del 10,9% dei reati denunciati rispetto all'anno precedente e dipende sia dalla diffusione dello spaccio sia dalle misure messe in campo per far emergere e contrastare questi fenomeni criminali.

La classifica pubblicata dal quotidiano economico analizza la situazione della criminalità nelle 107 province del nostro paese e prende in considerazione restituisce una fotografia unicamente dei reati “emersi». Roma, nella classifica generale, è al sesto posto. E infatti, rileva il “Sole 24 Ore”, la mappa della criminalità nazionale continua a essere «sbilanciata verso le grandi città e le località turistiche». I primi tre posti della classifica sono occupati da Milano, Rimini e Firenze. A seguire troviamo Bologna (quarta), Torino (quinta), Roma (sesta), Genova (decima), Pisa (tredicesima), Venezia (quattordicesima) e Napoli (diciassettesima), insieme a province più piccole, ma storicamente legate al turismo internazionale. Imperia e Savona, infatti, si posizionano nona e decima, seguite da Ravenna (15esima) e Ferrara (18esima).



Ultimo aggiornamento: 11:00

