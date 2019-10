Roma, agli arresti domiciliari trovato con dosi di hashish: arrestato nuovamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tradito da solo, durante un controllo di routine che i carabinieri hanno eseguito nella sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Un 41enne romano è stato arrestato, nuovamente, dai militari della stazione Cinecittà perché trovato in possesso di 30 dosi di hashish.I Carabinieri sono arrivati nell’appartamento dell’uomo, in via Emilio Brusa, per una normale verifica in quanto detenuto agli arresti domiciliari per precedenti reati. A differenza delle altre volte, però, il 41enne è parso molto infastidito e nervoso dalla loro presenza. Insospettiti, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. All’interno della tasca dei suoi pantaloni, hanno trovato un involucro contenente, in totale, 26 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è stato ammanettato e portato in caserma, dove è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. E’ accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.