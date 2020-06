Rivolta dei detenuti nel carcere, tensione a Santa Maria Capua Vetere

Ancora tensione in un carcere. Un rivolta dei detenuti, sarebbe in atto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in questi giorni al centro di polemiche riguardanti una inchiesta su presunti pestaggi avvenuti nell'istituto di pena lo scorso 6 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali la rivolta è scoppiata nel reparto Danubio. Ieri, nell'infermeria dell'istituto sei agenti sono stati aggrediti da detenuti extracomunitari.

