Tentativo di rivolta subito sedato al carcere a Civitavecchia. Un nutrito gruppo di detenuti ha cercato di creare problemi all'interno del penitenziario di borgata Aurelia, cercando di uscire dalle celle e aggredendo un agente di custodia della casa circondariale. Il tentativo di rivolta però è stato subito sedato dagli agenti di polizia penitenziaria, supportati anche dai carabinieri.

Dopo pochi minuti, tutti i detenuti rivoltosi erano stati riportati ognuno nelle proprie celle e l'allarme è definitivamente rientrato. La ribellione sembra sia scaturita, come in m olte carcerei italiane nei giorni scorsi, per l'impossibilità, in questo momento, di poter svolgere i colloqui con i parenti per la tutela relativa al diffondersi del Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA