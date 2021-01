Bologna, ricercato nasconde vera identità per 11 anni: ma si tradisce denunciando lo smarrimento della carta di credito

Per ben 11 anni era riuscito a nascondere la sua vera identità, con la quale era ricercato, ma si tradisce da solo andando dai Carabinieri a fare denuncia per lo smarrimento della carta di credito. L'uomo, un 36enne romeno, è stato così smascherato e arrestato nel bolognese. La lunga latitanza è stata interrotta dai militari della stazione di Casalecchio di Reno, dove l'uomo si è presentato per denunciare lo smarrimento della carta.

APPROFONDIMENTI RIETI Fara Sabina, presunta truffa del Comune allo Stato negli anni scorsi:... IL TRAFFICO Moto rubate nei container pronte per essere spedite in Africa.... IL CASO Corruzione al Catasto di Frosinone, bloccato un quinto del Tfr degli... LATINA PAY Dal bio diesel agli scarti industriali, le inchieste degli ultimi...

Alcuni controlli alla banca-dati delle forze dell'ordine hanno svelato che a carico del 36enne c'era un ordine di carcerazione dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura presso il Tribunale di Rovigo, emesso il 16 ottobre 2010 per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità e possesso e fabbricazione di documenti falsi, reati commessi in Veneto. Secondo i carabinieri, per 11 anni l'uomo era riuscito a farla franca, probabilmente sempre grazie all'utilizzo di generalità false.

© RIPRODUZIONE RISERVATA