Reddito di cittadinanza sospeso, il Comune di Castellammare di Stabia: «Non venite da noi, non possiamo farci nulla»

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, «si invitano i cittadini a non recarsi presso l'ufficio Servizi sociali senza essere convocati». È quanto si legge in un «avviso ai beneficiari del reddito di cittadinanza» del Comune stabiese, grosso centro di oltre sessantamila abitanti.

Il Comune, rivolgendosi ai cittadini che hanno ricevuto l'sms dell'Inps di sospensione del sussidio, sottolinea che non devono recarsi presso l'ufficio servizi sociali, «in quanto il Comune ed i servizi sociali non hanno alcuna facoltà di riattivare il reddito di cittadinanza sospeso.