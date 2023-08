Giovedì 3 Agosto 2023, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 22:58

Era sotto casa in compagnia di un amico. Quando il padre è uscito nel piazzale per chiamarla per la cena, non l’ha più trovata. È scattato così martedì sera l’allarme per la scomparsa di Rebecca Andrea Magni, 23enne romana che dallo scorso marzo si è trasferita con la famiglia a Fondi, comune in provincia di Latina. «La decisione di trasferirci l’abbiamo presa per aiutare Rebecca a riprendersi dopo un periodo di grande difficoltà» spiega la mamma Nunzia che sta vivendo ore disperate. I genitori della 23enne hanno subito sporto denuncia ai carabinieri di zona che hanno avviato le ricerche. «Siamo stati in grado di fornire anche dettagli sul giovane che potrebbe essersi allontanato con la nostra Rebecca- dice mamma Nunzia- la mia ragazza ha bisogno di sostegno, di essere seguita. Più passano le ore, più la situazione diventa difficile da sostenere».

Amalfi, turista Usa morta nello scontro tra veliero e barca: la donna uccisa dalle eliche davanti ai due figli e al marito

LE RICERCHE

Dopo la denuncia ai carabinieri di Fondi, i genitori hanno lanciato una fitta serie di appelli sui social. Su Instagram e Facebook hanno pubblicato la foto della scomparsa e una descrizione degli abiti: «Stiamo cercando nostra figlia» ha scritto mamma Nunzia su diversi post: «Potete contattarci su facebook o contattare le forze dell’ordine. Indossa con pantaloni da tuta grigi, top rosa». Un’adolescenza turbolenta e un rapporto difficile con il suo ex fidanzato che ha portato Rebecca ad avere fragilità e insicurezze. «Già in passato- racconta mamma Nunzia- si era allontanata. In quel caso, siamo riusciti a rintracciarla attraverso i suoi post sui social. Ma il telefono, questa volta, è rimasto a casa. Anche questo particolare lo abbiamo segnalato ai carabinieri perché temiamo il peggio». Il sospetto è che la ragazza possa essere tornata, in compagnia dell’amico, nella Capitale dove la 23enne è nata e cresciuta. La famiglia infatti, fino allo scorso marzo era residente a Dragona, quartiere del litorale nel X municipio. Mentre la famiglia sta allargando le ricerche tra conoscenti e amici che potrebbero nelle ultime ore ospitare la scomparsa. L’APPELLO «Mia figlia- dice disperata mamma Nunzia- ha bisogno del sostegno della sua famiglia, è una ragazza troppo fragile. Chiediamo a chiunque la veda di contattare le forze dell’ordine o la sua famiglia. Da quando è scomparsa non viviamo più, siamo angosciati e temiamo il peggio». Intanto proseguono i controlli degli investigatori che stanno eseguendo accertamenti e controlli sulle indicazioni fornite dai genitori di Rebecca. Le prossime ore saranno determinanti per chiudere il cerchio delle indagini: «Non sappiamo cosa fare e a chi rivolgerci. Se potessi parlare con Rebecca, le direi: torna a casa, ti stiamo aspettando».