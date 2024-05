Dante, studenti esentati da lezioni sulla Divina Commedia a Treviso in quanto musulmani: è polemica. Il ministro Valditara invia gli ispettori a scuola

Dante Alighieri? Meglio di no. A Treviso, in una classe di terza media, la Divina Commedia di Dante è stata espunta dal programma scolastico per venire incontro a due studenti di religione musulmana. La professoressa, con vari anni di docenza alle spalle, ha deciso che possono essere esentati dal seguire le lezioni su Dante, trattandosi di un'opera a sfondo religioso, in contrasto con la fede dei due ragazzi. Il Gazzettino di Treviso scrive che sono state le famiglie a chiedere esplicitamente di esentare i propri figli. E così Dante sarebbe stato sostituito con il Boccaccio e i due alunni verranno esentati dai compiti in classe e dalle interrogazioni.

Dante, in una terza media di Treviso due studenti hanno il permesso per non seguire le lezioni sulla Divina Commedia perché musulmani

Le cose sarebbero andate così: prima di iniziare il ciclo di lezioni su Dante l'insegnante ha invitato gli studenti che già non seguono le lezioni di religione cattolica a chiedere ai propri genitori se desiderassero che i propri figli intraprendessero lo studio della Divina Commedia. Una prassi insolita, ma motivata: già in passato la docente, affrontando Dante in classe, aveva avuto problemi nel gestire le rimostranze di famiglie di religione diversa da quella cattolica.

Due famiglie hanno accolto l'invito della professoressa e hanno risposto che per loro era meglio non impartire nozioni su Dante e sulla Commedia ai figli. La richiesta, all'inizio, avrebbe incontrato le resistenze del preside che poi però ha ceduto.

La storia della relazione complicata tra Dante e i musulmani è lunga.

Il sommo poeta relega Maometto nel XXVIII canto dell’Inferno, e lo tratta di quindi da scismatico: persona che ha diviso una comunità.

Il ministro dell'Istruzione Valditara invia gli ispettori nella scuola trevigiana

E anche questa è una notizia destinata a far discutere e dividere. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l'invio di ispettori nella scuola trevigiana. Il sindaco della città, il leghista Mario Conte, dice che trova la scelta «incomprensibile» e che se proprio si doveva operare un taglio nella formazione di questi studenti sarebbe stato meglio togliere i social network. Il segretario della Lega matteo Salvini parla di atto «demenziale» e di «notizia raccapricciante». «Che venga espunto il sommo poeta dalle nostre classi perché qualche famiglia si ritiene offesa, penso sia un cedimento culturale, etico, morale ed educativo senza capo né coda», ha aggiunto Salvini. «Integrazione significa anche conoscere la cultura del Paese dove si vive e si studia. Questo stride anche con tutti i progetti che nelle scuole si fanno sulla figura di Dante, come esempio di sensibilità umana, di passione civile e di ardente spiritualità», commenta invece Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito. Anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli scrive in una nota che si tratta di una decisione «folle» poiché la Commedia è «un pilastro della letteratura italiana, europea e mondiale ed è impensabile immaginare una didattica "ad personam" dove ogni studente possa richiedere esoneri per autori, periodi storici, filoni letterari non graditi. Nessuno tocchi Dante».