Rebecca Andrea Magni, ritrovata la giovane romana scomparsa a Fondi. La mamma: «Grazie a tutti»

E' stata ritrovata dai carabinieri Rebecca Andrea Magni , la ragazza originaria di Roma di 23 anni scomparsa martedì sera da Fondi , la città della provincia di Latina dove si è trasferita da alcuni mesi.

Rebecca Andrea Magni, scomparsa a Fondi romana di 23 anni. La mamma: «E' uscita con un amico, temo per lei»

Immediato l'allarme della famiglia, la mamma ha lanciato subito un appello su Facebook, raccontando che Rebecca era sotto casa in compagnia di un amico, all'ora di cena il padre è sceso a chiamarla ma non l'ha più trovata. «La decisione di trasferirci l’abbiamo presa per aiutare Rebecca a riprendersi dopo un periodo di grande difficoltà» ha spiegato la mamma Nunzia nelle ore successive alla scomparsa che insieme al marito ha presentato denuncia di scomparsa ai militari di Fondi, sono loro che hanno trovato la ragazza, non si conoscono ancora i dettagli, l'unica cosa certa è che la mamma della ragazza hanno pubblicato su Facebook un post condiviso anche dal papà, dicendo che Rebecca è stata ritrovata e ringraziando tutti per averla cercato e per aver condiviso il loro appello.

Già nella giornata di ieri erano arrivate diverse segnalazioni molto dettagliate, una signora l'aveva vista martedì sera a Sperlonga con degli amici, la donna ha sottolineato che Rebecca era molto arrabbiata.

Un'altra segnalazione era arrivata da Fondi, dove la giovane era entrata da un tabaccaio. Una serie di informazioni utili ai carabinieri che nell'arco di poche ore sono riusciti a trovarla e a riportarla a casa dalla famiglia.