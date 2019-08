Muore a 17 anni dopo dimissioni da ospedale, aveva febbre alta: disposta l'autopsia

Era andato al pronto soccorso con la febbre alta. Dopo la visita, i medici lo avevano dimesso. Ma il ragazzo è morto. Sarà eseguita oggi l'autopsia su Giulio Vitti, il 17enne morto domenica a Monopoli dopo un malore in casa, due giorni dopo essere stato visitato per febbre alta e otalgia nell'ospedale di Monopoli e poi dimesso.

Il sostituto della Procura di Bari Luisiana Di Vittorio, che, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, incaricherà per l'esame il medico legale del Policlinico di Bari Biagio Solarino. Il ragazzo, ricostruiscono i media locali, due giorni prima del decesso era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli con febbre e una otite che stava curando con una terapia antibiotica.

Dopo la visita era stato dimesso con un cura antinfiammatoria. Domenica scorsa il 17enne, secondo la ricostruzione dei familiari, mentre faceva la doccia ha accusato una crisi respiratoria, diventando cianotico. Portato in ospedale con un'ambulanza vi è giunto già senza vita. L'autopsia dovrà stabilire la causa del decesso ed eventuali responsabilità nella diagnosi e nella cura.

