Ragazzina precipita nella notte dal secondo piano di casa: giallo in Brianza

Una ragazzina di 14 anni è rimasta gravemente ferita per essere precipitata da una finestra del secondo piano, la scorsa notte a Rogeno, centro della Brianza in provincia di Lecco. La giovane è stata soccorsa in gravi condizioni, anche se cosciente, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bergamo.

Sono intervenuti l'elisoccorso e un'ambulanza. Indagini sono state avviate per ricostruire l'esatta dinamica e la ragione della caduta da un'altezza di sei-sette metri.

