Trattori, la protesta arriva a Roma: «La prossima settimana saremo nella Capitale, ci saranno dei disagi»

I trattori si preparano ad arrivare nella Capitale. «Porteremo la protesta a Roma. Nei prossimi giorni ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia». Lo ha detto all'Ansa il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani.

Protesta agricoltori, perché accade? Dai salari bassi al Green Deal la protesta infiamma l'Europa

«Tra domani e dopodomani comunicheremo le date e i luoghi.

Le richieste

«Annullare le politiche green e i patti bilaterali che ci stanno ammazzando». È quanto chiede al Governo il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani, ascoltato dall'ANSA. «Al momento non abbiamo interlocuzioni a nessun livello con la politica. Il ministro non ci vuole parlare e Meloni ha detto che ci risponderà dopo le elezioni. Per noi ormai è una battaglia di vita o di morte», ha aggiunto confermando che nei prossimi giorni la protesta con i trattori raggiungerà la Capitale. «Faremo tanti presidi intorno a Roma. Ho già fatto accordi con le questure. Questo ci viene concesso tranquillamente», dice. Per Calvani, la protesta è un messaggio anche ai sindacati. «Gli agricoltori non li seguono più, non sono più credibili. Credo che sia naturale che succeda qualcosa; ci riprenderemo quello che è nostro come rappresentanza», ha concluso.

I motivi della protesta

«Abbiamo chiuso gli occhi per anni davanti a contadini costretti a lasciar marcire la frutta sugli alberi, perche sarebbe stato piu costoso raccoglierla; allevatori che per disperazione sono arrivati a versare per strada il latte; agricoltori che vendono il frumento fermo allo stesso prezzo di dieci anni fa; produttori stritolati dalla grande distribuzione. E cosi il disagio e esploso, indirizzato (ad arte) al bersaglio sbagliato: la transizione ecologica e le sacrosante misure a tutela dell’ambiente» conclude. «Il Green Deal e un percorso necessario - continua Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia - questi anni sono decisivi. Dobbiamo agire ora per contrastare la crisi climatica, ricostruire una relazione armonica e sensata con la natura, ripristinare la fertilita dei suoli europei, produrre e allevare con rispetto per gli animali e per l’ambiente. Come molti studi dimostrano, a partire dal report Ipbes-Ipcc, soltanto la biodiversita ci consentira di adattarci agli effetti della crisi climatica. Ma dobbiamo sostenere e accompagnare chi produce il nostro cibo seguendo pratiche agroecologiche e supportare tutti gli altri, attivando percorsi condivisi.