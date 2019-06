Meteo, weekend africano: punte di 38 gradi sulle isole. Il ministero attiva il piano di allerta

Primo weekend bollente per l'Italia, specialmente per la Sicilia e la Sardegna dove si toccheranno i 38 gradi, valori ben superiori alla media del periodo. Farà caldo soprattutto al Centro-sud, dove l'afa durerà tutta la prossima settimana, mentre al Nord le temperature sfioreranno i 30 gradi ed è prevista pioggia sulle Alpi e sull'Appennino Tosco-Emiliano tra domenica e mercoledì. Responsabile delle temperature elevate è l'anticlone nord africano che sta per raggiungere il nostro Paese, portando la prima ondata di calore dell'estate meteorologica (che è iniziata il 1° giugno).

Afa, al via il sistema di allarme per le ondate di calore: bollettini online del ministero della Salute



Domenica sarà la giornata più calda e inle temperature saranno alte per tutta la prossima settimana. Nelle città c'è poi il rischio afa, in particolare a Torino Milano . Al Centrosud si registreranno massime intorno ai 34-35 gradi.