Ponte di Genova, dal 5 agosto tornerà percorribile. Toti: «Noi ci abbiamo sempre creduto e così è stato»

Dopo l'annuncio dell'inaugurazione, prevista per il 3 agosto, per il Ponte di Genova arriva anche una data per la definitiva percorribilità. Dal 5 agosto il nuovo ponte sulla Val Polcevera, che sarà dedicato a San Giorgio, potrà tornare ad essere percorso dai mezzi di trasporto. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci.

«Avevamo promesso di restituirlo alla città nel minor tempo possibile quando nessuno ci credeva. Noi ci abbiamo sempre creduto e così è stato: avanti Liguria», commenta Toti su Fb. Bucci, invece, ha dato l'annuncio durante l'appuntamento «a colazione col sindaco» tenutosi ai Bagni Medusa di Nervi. «Il Ponte Genova San Giorgio sarà aperto al traffico dal 5 agosto, 48 ore dopo l'inaugurazione».



