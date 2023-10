Pitbull fugge dal cancello, aggredisce e uccide anziana di 84 anni: choc a Pavia

Nonostante la sua età, 86 anni, era ancora piena di risorse. Una donna sempre pronta a mettersi al servizio degli altri, magari solo per stirare o svolgere altre faccende domestiche. A Ghiaie, piccola frazione del comune di Corana (Pavia) in Oltrepò Pavese, tutti conoscevano e volevano bene ad Enrica Bensi. E oggi è stato un choc per la comunità di questo piccolo borgo della fascia pianeggiante oltrepadana, a pochi chilometri da Voghera (Pavia), la notizia della tragica morte dell'anziana.

Pitbull sbrana e uccide un cagnolino, poi aggredisce l’altro padrone: choc in strada a Nettuno

Pitbull aggredisce e uccide anziana

La pensionata è stata aggredita e uccisa dal pitbull di un suo vicino di casa.

Verso le 10.30 l'86enne era a piedi per strada, nei pressi della sua abitazione. In tasca aveva il portamonete: è presumibile quindi che si stesse recando a fare la spesa, o che fosse di ritorno a casa. Il padre del proprietario del cane ha aperto il cancello: stava entrandro per andare a salutare il figlio e i nipoti. Il cane, che si trovava in cortile, è uscito di corsa. Una volta trovatosi di fronte Enrica, l'ha attaccata spingendola a terra con forza. Poi l'ha morsicata con ferocia, a una gamba e al collo. Sono stati attimi terribili. La donna ha perso molto sangue. Il padre del proprietario del pitbull ha cercato in ogni modo, a mani nude, di fermarlo, ma ormai era troppo tardi. «Non riuscivo a staccarlo, con pugni e calci» ha raccontato con ancora la maglia sporca di sangue.

Quando sono arrivati sul posto gli operatori del 118, l'86enne era in fin di vita. Enrica Bensi aveva perso conoscenza. I soccorritori hanno cercato di rianimarla, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Il figlio della donna, arrivato pochi minuti dopo, ha manifestato tutta la sua rabbia e disperazione per l'assurda fine della madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Voghera. L'indagine della Procura di Pavia stabilirà se possano ravvisarsi responsabilità da parte del proprietario dell'animale. In particolare si dovrà verificare se non abbia provveduto a tenere il pitbull al sicuro, evitando che potesse entrare in contatto con estranei. Qualcuno oggi alla frazione Ghiaie di Corana (Pavia) ha raccontato che il cane, in passato, aveva già cercato di aggredire altre persone: una circostanza che al momento i carabinieri non hanno confermato e il proprietario e il padre hanno riferito che l'animale non aveva mai fatto male a nessuno. Il pitbull è stato rinchiuso in legnaia: spetterà ai tecnici di Ats Pavia decidere il suo destino. ​