Pitbull, uomo muore sbranato in Gran Bretagna. Sunak: «Divieto di possesso della razza American Bully»

Il premier britannico Rishi Sunak intende vietare il possesso di cani American bully, un particolare tipo di pitbull, dopo un attacco mortale e un'altra aggressione a un bambino di 10 anni.

Un uomo di 52 anni, infatti, è rimasto ucciso in un terribile attacco da parte di due sospetti cani Bully XL. Sarebbe morto per difendere la madre anziana dai due animali.

Ian Price, di Stonnall, Staffordshire, è stato sbranato a morte dai due cani in un terrificante incidente avvenuto a pochi metri da una scuola elementare giovedì 14 settembre, mentre testimoni oculari sostengono che abbia cercato di scacciare i cani dopo che questi erano balzati dalla finestra di un vicino.

I testimoni oculari hanno raccontato anche che i pit bull sono entrati nel giardino della madre di Price attraverso una siepe prima di "accanirsi" su di lui in un attacco che si dice sia durato fino a 20 terribili minuti.

I cani gli hanno letteralmente strappato i vestiti di dosso.

E spunta anche un altro attacco a un bambino di 10 anni che sarebbe stato sbranato da un animale fuori controllo mentre giocava a calcio per strada.

Il Primo Ministro Rishi Sunak ha annunciato che la razza implicata nell'incidente sarà bandita entro la fine dell'anno. «Condivido l'orrore della nazione per i recenti video che abbiamo visto tutti. Ieri abbiamo assistito a un altro sospetto attacco di cani XL Bully, che ha tragicamente causato una vittima. È chiaro che non si tratta di una manciata di cani male addestrati: è un modello di comportamento che non può continuare. Sebbene i proprietari abbiano già la responsabilità di tenere sotto controllo i loro cani, voglio rassicurare i cittadini che stiamo lavorando con urgenza per fermare questi attacchi e proteggere il pubblico. Oggi ho incaricato i ministri di riunire la polizia e gli esperti per definire innanzitutto la razza di cane che è all'origine di questi attacchi, con l'obiettivo di metterla fuori legge», ha detto in un video pubblicato su X. «Vieteremo la razza in base al Dangerous Dogs Act e le nuove leggi saranno in vigore entro la fine dell'anno», ha aggiunto.

It’s clear the American XL Bully dog is a danger to our communities.



I’ve ordered urgent work to define and ban this breed so we can end these violent attacks and keep people safe. pic.twitter.com/Qlxwme2UPQ — Rishi Sunak (@RishiSunak) September 15, 2023

L'incidente di Stonnall ha fatto rimbalzare il tema degli attacchi dei pitbull che ora sono visti come un'emergenza. Nonostante gli sforzi dei medici durante il trasporto in ospedale, il signor Price, è morto. Si è accasciato in una pozza di sangue con solo i boxer addosso.

Un testimone oculare ha raccontato a The Sun: «È stato così terribile che riesco a malapena a parlarne: è stato sbranato a morte ed è stato semplicemente orribile. Un uomo coraggioso ha preso un grosso bastone e ha colpito i cani cercando di allontanarli, ma non ci è riuscito. Alla fine ha distolto uno dei cani dall'uomo e l'altro si è allontanato ma l'attacco è durato 15-20 minuti». Altri testimoni sono traumatizzati per quel che hanno visto e sentito: le urla dell'uomo erano choccanti.

I cani American bully

I cani erano di tipo XL Bully e sembravano impazziti, riferiscono.

Si ritiene che il signor Price fosse andato a fare visita all'anziana madre che vive di fronte alla casa di famiglia e che andava a trovare ogni giorno. Si ritiene che sia stato aggredito dai cani in fuga mentre usciva dalla casa della madre. Ian era sposato e aveva due figli che frequentano entrambi l'università.

Non è un attacco isolato. Anche un bambino di dieci anni è stato morso da un cane fuori controllo mentre giocava a calcio per strada. Meno di una settimana prima, un XL Bully aveva sbranato una ragazza di 11 anni a Birmingham.

«Il cane americano XL Bully è un pericolo per le nostre comunità, in particolare per i nostri bambini», ha dichiarato Sunak.

Da tempo, diversi gruppi di attivisti chiedono un divieto ufficiale di XL Bullies perché sono coinvolti in un numero crescente di attacchi contro le persone e altri animali. L'XB bully è una razza di cane da compagnia degli Stati Uniti. Il numero esatto di esemplari che si trovano nel Regno Unito non è chiaro in quanto il Kennel Club non riconosce ufficialmente questa razza. Tra l'altro gli incroci dei cani potrebbe rendere qualsiasi divieto difficile da applicare.