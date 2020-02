Piazza San Carlo, 9 a processo per la tragedia a Torino alla finale di Champions 2017

Nove rinvii a giudizio sono stati disposti dal Gup Maria Francesca Abenavoli, a Torino, al termine dell'udienza preliminare per il caos in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione della finale di Champions Juventus-Real. Si procede per disastro e omicidio colposo in relazione alle presunte lacune nell'organizzazione e nella gestione dell'evento di quella sera. Tra gli imputati il vice prefetto Roberto Dosio e i dirigenti della questura Michele Mollo e Alberto Bonzano. Il processo comincerà il 25 giugno. Ultimo aggiornamento: 16:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA