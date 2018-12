Padre Simone durante l'omelia ai bambini a Quartu: «Babbo Natale non esiste», protestano i genitori

Ultimo aggiornamento: 17:47

«Babbo Natale non esiste, Babbo Natale è uno dei vostri genitori» ha detto padre Simone Farci durante l'omelia nella chiesa della parrocchia di Sant'Antonio a Quarto Sant'Elena (Cagliari). Davanti a lui tanti bambini abituati a rispondere al religioso che nella messa di quell'ora ama coinvolgerli nella spiegazione delle Sacre Scritture che effettivamente non citano mai Babbo Natale.LEGGI ANCHE: Trucco e guida delle renne, così si diventa Babbo Natale nell'Harvard di Santa Claus Sguardi smarriti, occhiate ai genitori nei banchi dietro a loro, pensieri alla letterina che in questi giorni era stata scritta a questo punto non si sapeva più a quale destinatario. Molti bambini, insomma, sono usciti disorientati da quella messa, esprimendo demande e dubbi ai familiari che, soprattutto con i più piccoli, non sapevano più che cosa dire.A padre Simone, che ha rifiutato di commentare, i genitori hanno riconosciuto la buona fede, ma in tanti gli hanno rimproverato di certe affermazioni poteva pure evitarle davanti a piccoli di 4 o 5 anni che in queste settimane vivono con emozione l'attesa del Natale.