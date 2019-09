Torino, padre e figlio perdono la vita in un incidente stradale: intrappolati nell'auto in fiamme

Padre e figlio perdono la vita in un gravissimo incidente stradale. È successo sulla statale Torino-Pinerolo, nei pressi del comune Piscina. L'uomo è rimasto intrappolato insieme al figlio piccolo nell'auto su cui viaggiava, andata in fiamme dopo un incidente. Ferito l'occupate dell'altra vettura. A dare l'allarme, secondo le prime informazioni, sarebbe stata la moglie e mamma delle vittime che pare si trovasse con un altro figlioletto su un'altra vettura. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente. La statale è chiusa in direzione Torino con uscita obbligatoria a Piscina.

