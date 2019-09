Lanciano, scavalca la balconata con l'auto e cade per 5 metri: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scavalca la balaustra per accorciare i tempi e raggiungere subito l'auto parcheggiata, immaginando di dover fare solo un piccolo salto, in realtà precipita da un'altezza di circa cinque metri. È accaduto a Lanciano a un giovane di 26 anni, ricoverato ora in gravissime condizioni all'ospedale di Pescara per fratture al cranio e politrauma toracoaddominale.L'incidente è avvenuto alle 4.30, dopo lo spettacolo dei fuochi di apertura delle Feste di Settembre di Lanciano. Il giovane era in compagnia di due amici e stava andando a riprendere la macchina, parcheggiata in via per Fossacesia, sottostante la balconata in viale Rimembranze. I primi soccorsi sono arrivati dall'ospedale di Lanciano, oggi alle 9 il ventiseienne è stato trasferito a Pescara dove è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico; è in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i carabinieri.