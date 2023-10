Nutrie invadono scuola, genitori esasperati: «Portiamo i nostri figli in classe tra gli escrementi»

Nutrie a scuola da mesi, i genitori esasperati fanno un appello su Facebook. È quanto successo in una scuola dell'infanzia vicino Milano, precisamente a San Donato Milanese, in cui genitori e figli sono costantemente alle prese con un'ingombrante presenza.

Studentessa lancia una sedia in testa alla prof, violenza choc a scuola: il video finisce sui social

La vicenda

Tra i tanti problemi strutturali e di organico che assillano le scuole ha del grottesco quello capitato in una scuola nel Milanese, dove genitori e figli sono costantemente alle prese con un'ingombrante presenza, quella di numerose nutrie che circolano nel giardino del plesso scolastico (e non solo).

«Durante alcune ispezioni pare che abbiano trovato escrementi anche nei pressi dell'accesso alla mensa - prosegue - e ci chiediamo come sia possibile che nessuno intervenga». Intanto i genitori su un profilo Fb stanno pubblicando le foto degli "incontri ravvicinati", delle tane a ridosso dei percorsi di ingresso alla scuola e delle loro deiezioni. «Possiamo persino capire che ci siano le nutrie - conclude - ma come è possibile che non si elimino gli escrementi?».

Una storia che va avanti da tempo, come documentato dai genitori nel gruppo Facebook "Succede a San Donato Milanese". Dal verbale dell'ATS risalente al maggio del 2023, infatti, si evince che sono stati rilevati da mesi «escrementi di nutria sia nelle aree accessibili anche ai bimbi che a quelle riservate agli addetti (cucina/mensa e relativi fornitori)».

Lo sfogo su Facebook

Una situazione insostenibile, come si legge dalle parole di una mamma in un lungo post su Facebook: «Dal primo giorno, abbiamo notato che una buona parte del giardino è infestato da escrementi e buche causati dalle nutrie che infestano il giardino: abbiamo amaramente scoperto che questa situazione continua da anni (nessuno ne ha parlato all’open day), e nonostante i “numerosi interventi” non è mai stata trovata una soluzione. Una parte delle classi della scuola è costretta quindi a non utilizzare il giardino, tra cui la classe in cui va mia figlia (pensate in queste giornate dove ci sono quasi 30°, classi di 20 bambini piccoli costretti a non uscire mai durante la giornata). In questi giorni sono entrata in contatto con l’amministrazione, con l’ufficio ATS, a breve manderò un esposto anche al ministero dell’istruzione e attendo una risposta dal dirigente scolastico e dall’assessora all’istruzione. Mi chiedo come sia possibile accettare una situazione del genere, in una scuola pubblica che dovrebbe essere il primo investimento per i cittadini. Ad oggi, non solo non sappiamo quando, come e se verrà effettuato un intervento risolutivo, ma non sappiamo neppure quando uscirà qualcuno semplicemente a eliminare gli escrementi presenti nel giardino e nel vialetto che porta alle classi».

Tra i commenti, anche la risposta di un ex studente, che sottolinea la presenza del problema da molti anni: «Ho 30 anni e ho frequentato quella scuola da bambino il problema è da sempre presente».