No Tav contro Conte: «Non conosce la nostra determinazione, mobilitazione sabato pomeriggio»

Il Movimento No Tav, dopo il via libera all'infrastruttura arrivato ieri dal premier Giuseppe Conte, è determinato a non mollare e annuncia una mobilitazione con migliaia di persone per sabato pomeriggio. Avanti «con la nostra lotta popolare per fermare quest'opera inutile ed imposta. Lo faremo come abbiamo sempre fatto mettendoci di traverso quando serve e portando le nostre ragioni in ogni luogo di questo Paese che siamo convinti stia con noi». «Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità con il festival Alta Felicità che prenderà il via giovedì - si legge in un comunicato diffuso sul web - portando migliaia di notav nella nostra Valle, e che porteremo tutti insieme a vedere il cantiere sabato pomeriggio». «Fermarlo è possibile, fermarlo tocca a noi!», è l'impegno del movimento.

Il premier «dimostra di non conoscere la determinazione dei No Tav ». Lo scrivono i No Tav in un post che riprende le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Torino Lione . «Non sa quanto costerebbe, non lo sa nessuno», si legge tra l'altro nel messaggio «ma sa perfettamente che il debito pubblico aumenterebbe». E ancora «sa che creerà un problema di ordine pubblico» e «sa che la Torino-Lyon non serve a nulla». «Conosce perfettamente il rapporto costi/benefici» prosegue il messaggio, «ha ben chiaro che perderà tanti voti e rispetto politico ma dimostra di non conoscere la determinazione dei No Tav», conclude il post.