Conte sulla Tav: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla. In ballo soldi italiani»

Tav, il premier Giuseppe Conte parla in serata in diretta Facebook: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla, questa è la posizione del governo. Difendiamo gli interessi nazionali». «Nel frattempo sono pervenuti dei fatti nuovi, elementi da tener conto nella risposta che dobbiamo dare» all'Europa «entro venerdì. L'Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%, questo ridurrebbe i costi» per l'Italia. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una diretta video su Facebook.

Un attentato blocca la Tav: incendio doloso, pista anarchica

TAV, Galli (Lega): "Opera si farà assolutamente"



Giuseppe Conte: «Dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare che guida questo Governo». È la posizione del Governo italiano espressa dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Questa è la posizione del Governo ferma restando la piena sovranità del Parlamento», ha chiarito. «I fondi europei - ha sottolineato Conte - sono assicurati solo dalla realizzazione del Tav e non potremmo farne un uso alternativo».

Matteo Salvini: «Si farà come chiesto dalla Lega, peccato per il tempo perso». «La Tav si farà, come giusto e come sempre chiesto dalla Lega. Peccato per il tempo perso, adesso di corsa a sbloccare tutti gli altri cantieri fermi!». Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini.

Francesca Frediani (M5S): «Se ok tutti a casa per il governo». «Un governo di cui fa parte il #M5s dà l'ok al Tav? Inaccettabile». Dura presa di posizione della consigliera regionale pentastellata Francesca Frediani, valsusina e No Tav, alle affermazioni del premier Giuseppe Conte sulla Torino-Lione. «Il #tuttiacasa stavolta - aggiunge - sarebbe per voi».

Mariastella Gelmini: «Adesso Toninelli scriva lettera di dimissioni». «Conte innesta la retromarcia su Tav Torino-Lione. Adesso scopre che non farla costerebbe di più. Quando si dice la coerenza... Dopo la lettera di licenziamento di Coppola, ora Toninelli dovrebbe scrivere quella delle sue dimissioni». Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

Ultimo aggiornamento: 20:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA