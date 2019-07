TAV, Galli (Lega): "Opera si farà assolutamente"

(Teleborsa) - L'ennesimo terreno scivoloso, sul quale l'esecutivo rischia di cadere, è senza dubbio la TAV, sulla quale ormai da mesi va in scena un serrato braccio di ferro tra Lega, che spinge, e Movimento CinqueStelle che frena.





E proprio in queste ore, aumenta il pressing del Carroccio. "La Tav si farà assolutamente. Chi si può prendere la responsabilità di annullare il futuro del nostro Paese? Non fare la Torino-Lione significherebbe tagliare fuori l'Italia dal corridoio 5 europeo. Una scelta che nessun politico con un minimo di buon senso può prendere".



Queste le parole di Dario Galli, Viceministro dello Sviluppo economico in quota Lega, nel corso di un intervento a "Il mattino di Radio 1".