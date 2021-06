Giovedì 24 Giugno 2021, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 12:04

PALAZZUOLO SUL SENIO Torna il silenzio fra i boschi della Romagna Toscana, riecheggia solo il belato delle capre al Mugello dove resta un presidio dei carabinieri che continua a raccogliere elementi sulla scomparsa e sul ritrovamento di Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi che per 31 ore ha tenuto tutti in apprensione innescando domande che, una volta registrato il lieto fine, punteggiano i due fascicoli giudiziari aperti dalla Procura e dalla Procura minorile. Un atto dovuto, in questi casi. Ora il bimbo, trovato da Giuseppe Di Tommaso, giornalista de "La vita in diretta" di Rai 1, è di nuovo a casa, a Campanara di Palazzuolo sul Senio, dopo gli accertamenti effettuati per precauzione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

A nemmeno due anni non si può però andare in giro per due notti nei boschi fittissimi con roveti, dirupi, calanchi, rocce scivolose, il cuore dell'appennino tosco-romagnolo che resiste alla siccità e non perde nemmeno una tonalità del verde: siamo a poca distanza dal paese di Palazzolo a 450 metri metri sul livello del mare e il caldo torrido di questo periodo ha aiutato Nicola a superare le notti, ma poi poteva accelerarne la disidratazione e la stanchezza. Nel sottobosco sono evidenti i sentieri dei caprioli, ma anche quelli dei cinghiali e sono frequenti gli avvistamenti del lupo, che non è cattivo, ma che non ha letto la favola di Mowly.

Un paradiso per gli escursionisti a piedi e in bici, anche se non proprio abituali in questo versante della montagna, e per la comunità di alcune famiglie che deciso di abitarvi. Una comunità che un anno fa non aveva fatto in tempo ad allarmarsi come in questi giorni: il fratello maggiore di Nicola, che adesso ha 4 anni, era riuscito ad allontarsi dalla casa di sassi di Pina e Leonardo Tanturli. Aveva percorso un chilometro, sempre su un sentiero nel bosco per fortuna in una zona non impervia come quella "scelta" domenica notte da Nicola. Era stato un abitante della zona a imbattersi in bimbo di tre anni, nessun adulto nei dintorni: l'ha preso in braccio e l'ha riportato ai genitori che non si erano ancora accorti della scomparsa del figlio. Ecco, allora adesso, prima di avventurarsi in giudizi, bisogna immaginarsi la vita dei Tanturli che, insieme ad altre tre famiglie, ha deciso di insediarsi in questi boschi trovando infine anche un buon equilibrio con la comunità locale che in questi giorni, con la pendemìa che ha finalmente allentato la presa, comincia a lievitare come accadeva fino all'estate 2019. Si coltiva la terra per quello che questa terra può dare e quindi discretamente poco visto che si è deciso di non utilizzare mezzi pesanti o artificiali, poi qualche capra per il latte e la carne e infine le arnie, un centinaio, per miele, pappa reale e cera d'api.

Il primo nodo da chiarire è quello sul comportamento di Pina e Leonardo Tanturli, i genitori di Nicola, che secondo quanto ricostruito si sarebbero rivolti ai carabinieri soltanto 9 ore dopo aver perso le tracce del figlio. La coppia, infatti, si sarebbe accorta dell'assenza del bambino intorno a mezzanotte, mentre i carabinieri sarebbero stati avvisati alle 9 di ieri mattina. Un lasso di tempo nel quale, in base a quanto appreso, la coppia avrebbe cercato il figlio intorno a casa, sperando di poterlo ritrovare.

Gli altri nodi da sciogliere

Al momento del ritrovamento il piccolo Nicola indossava dei sandali. Non è chiaro se il bambino fosse stato messo a letto con le calzature, o se le abbia messe in autonomia prima di allontanarsi. Nicola, inoltre, avrebbe percorso 4-5 chilometri a piedi in oltre 30 ore di assenza da casa. Secondo il comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli, che ha soccorso per primo Nicola, nella scarpata dove il piccolo è stato ritrovato «l’erba non era schiacciata, la mia impressione è che lì non avesse passato la notte». Tutti punti che l'inchiesta della Procura di Firenze è chiamata a chiarire e per cui ha aperto un fascicolo.

