Nicola Tanturli, ritrovato il bambino di 2 anni scomparso nel Mugello. «Era in una scarpata a 3 km da casa, sta bene»

Mercoledì 23 Giugno 2021, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 10:00

Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi scomparso dalla sua casa nell'Alto Mugello, è stato ritrovato vivo. Lo rende noto la prefettura di Firenze. Dopo una notte di perlustrazioni nel territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze) la bella notizia. Le ricerche sono proseguite tutta la notte con cani molecolari, cani da soccorso e volontari. Il territorio è impervio e la vegetazione è molto fitta. Il bimbo è stato trovato dalle squadre di soccorso dei carabinieri. Da quanto spiegato dalla prefettura, il bimbo scomparso ieri, Nicola Tanturli, è stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione in fondo a una scarpata. Il piccolo sembrerebbe in buone condizioni. È stato un giornalista della "Vita in diretta" a trovarlo.

I droni hanno sorvolato le aree scoperte, fuori dai boschi, per rilevare eventuali segni del passaggio del bambino.

Mugello, bimbo di 2 anni sparito nei boschi. Si cerca Nicola Tanturli: «Soffre di sonnambulismo»

Niente luce e tv: così vive la famiglia vicina alla comunità hippie

+++ Ritrovato vivo Nicola il bambino di 21 mesi scomparso nel Mugello +++#chilhavisto pic.twitter.com/6JxL151m0q — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 23, 2021

Bimbo scomparso, il sonnambulismo

Lunedì sera i genitori hanno messo a letto Nicola, quasi due anni, e suo fratello di quattro. I piccoli si sono addormentati tranquilli, dopo il bacio della buona notte e un’ultima occhiata prima di spegnere le luci. Ma al mattino Nicola era scomparso. Alle dieci mamma e papà, disperati, hanno lanciato l’allarme: «Nicola è sparito». La risposta potrebbe arrivare da un suo disturbo del sonno. «Il bimbo soffriva di sonnambulismo», è ciò che trapela dai primi elementi raccolti. Altri episodi si sarebbero già verificati e potrebbero spiegare perché il bambino non era più nel suo letto.

La famiglia vive in una casa isolata a Campanara, il comune è Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. La zona è isolata e si raggiunge solo con una mulattiera. Per arrampicarsi alla casa dei Tanturli bisogna salire dal paese a un caseificio, poi con una jeep si percorrono quattro chilometri e si arriva a un gruppo di case circondato da campi, saliscendi, rocce, rogge e alberi sradicati. È una zona selvaggia popolata da lupi e cinghiali e la famiglia ha scelto una vita spartana: niente luce, solo acqua corrente. Difficile, qui, trovare un bimbo di 21 mesi e infatti un intero giorno di ricerche non è bastato.

I genitori di Nicola, Leonardo e Pina, hanno denunciato la scomparsa del figlio alle ore 9 di martedì 22 giugno e subito sono scattate le ricerche. La coppia, che ha un altro figlio di 4 anni, vive in una casa colonica raggiungibile solo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza. Leonardo e la moglie allevano api e capre.