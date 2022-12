Neve durante il Ponte dell'Immacolata: ecco dove. Le previsioni meteo per il weekend

Pioggia, venti forti e neve a bassa quota su tutta Italia per il ponte dell'Immacolata, a causa di una perturbazione che sta portando il freddo soprattutto a Nord. L'aria polare presente sull'Europa settentrionale tende a scendere verso Sud, generando un'estesa area di bassa pressione tra Spagna e Francia. Da questa zona più instabile, vari fronti perturbati si dirigeranno verso l'Italia portando un peggioramento nelle prossime ore ad iniziare da Ovest, in particolare dalle regioni tirreniche e poi verso la Liguria.

Neve durante il Ponte dell'Immacolata: ecco dove

Nella prossima notte, sono previsti i primi fenomeni significativi, con neve fino ai 300 metri di quota tra Liguria di Ponente e Piemonte, localmente fino in pianura tra Cuneese, Astigiano ed Alessandrino.

Venerdì 9 dicembre si prevedono lievi nevicate in Lombardia, nelle aree di Milano e Pavia verso Bergamo, e poi dal basso Piemonte verso le Alpi centro-orientali, dove si prevede neve abbondante fino a 400-500 metri di quota; nel corso della giornata il maltempo colpirà tutto il versante tirrenico, con piogge a tratti anche intense tra Toscana e Lazio.

Sabato 10 dicembre, l'arrivo di aria più fredda verso il Centro Italia genererà un ciclone sul mar Tirreno, che attiverà venti forti su gran parte del Centro-Sud e che potrebbe causare nuove piogge forti. Nubifragi non sono esclusi anche in Campania, con le piogge che continueranno a battere tutta la fascia tirrenica e il Nord-Est. Sulle Alpi centro-orientali sono in arrivo altre nevicate.

⚠ Nuova perturbazione in arrivo entro la serata dell'#Immacolata, ecco gli aggiornamenti #meteo 🔽https://t.co/Cy2RJQ5xpK — 3B Meteo (@3BMeteo) December 8, 2022

Domenica 11 dicembre si prevede un parziale miglioramento al Nord-Ovest e gradualmente anche verso le isole maggiori; a partire dalla tarda serata, il generale calo delle temperature potrebbe portare locali nevicate fino alle coste del Nord-Est e sull'Appennino Emiliano-Romagnolo e Marchigiano.

Giovedì 8: a Nord piogge sparse dalla sera, neve localmente in pianura sul basso Piemonte. Al Centro piogge verso le regioni tirreniche. Al Sud bel tempo e clima caldo per il periodo. Venerdì 9: a Nord maltempo con neve a bassa quota. Al centro piogge diffuse. Al Sud piogge in arrivo in Campania, momenti soleggiati altrove. Sabato 10: a Nord precipitazioni sparse specie al Nord-Est, nevose a 1000 metri di quota. Al Centro piogge diffuse specie sul versante tirrenico, giornata ventosa. A Sud, peggioramento con calo termico, vento e piogge.