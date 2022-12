Giovedì 8 Dicembre 2022, 08:11

Una lunga tradizione che solo la pandemia ha interrotto: oggi alle 16 Papa Francesco tornerà a piazza Mignanelli, a ridosso di Spagna per la festa dell'Immacolata. Già da questa mattina dunque, sono state predisposte misure di sicurezza, deviazioni e chiusure al traffico. Il Centro sarà blindato con varchi di accesso per i controlli. Sono stati inoltre attivati divieti di sosta ad ampio raggio. Ancora: dalle 10 del mattino scatteranno le chiusure, sempre nell'area di piazza di Spagna. Nello specifico, limitazioni alla circolazione di via Milano, largo del Tritone e via del Traforo. Su disposizione della Questura inoltre dalle 10 è stata chiesta la sospensione della fermata della metropolitana, linea A Spagna. Chiusure e deviazioni anche per piazza Venezia dove invece è in programma l'accensione dell'albero di Natale prevista dalle 16,30.

LA CELEBRAZIONE

In occasione della ricorrenza dell'Immacolata, per tutto il giorno la cittadinanza romana potrà portare il proprio omaggio alla statua della vergine in piazza Mignanelli, a ridosso di piazza di Spagna.

Come tradizione, i primi saranno i Vigili del fuoco in onore dei 220 colleghi che l'8 dicembre del 1857 inaugurarono il monumento. Alle 7 del mattino saliranno fino in cima per deporre la propria ghirlanda di fiori sul braccio della Vergine.

Prima del Santo Padre, saranno accolti numerosi gruppi e le personalità che sfileranno e che lasceranno omaggi floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall'architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.

Il Santo Padre invece, come ha informato il Vicariato in una nota ufficiale, intorno alle 16 sarà accolto dal cardinale vicario, Angelo De Donatis, e dalle autorità civili. Papa Francesco pregherà davanti al monumento dedicato alla Madonna e lascerà dei fiori alla sua base.

Un momento di raccolta, di preghiera e di unione che a causa della pandemia non è stato possibile celebrare per le restrizioni anti Covid negli ultimi due anni (2019- 2021). Un'antica ricorrenza iniziata nel 1953 con Pio XII: il suo successore, Papa Giovanni XXIII, nel 1958, uscì dal Vaticano e si recò personalmente a deporre ai piedi della Vergine un cesto di rose bianche, per poi recarsi in visita alla basilica di Santa Maria Maggiore. Una consuetudine che riprende dunque oggi dopo una lunga attesa.