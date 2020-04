Quindicenne ucciso a Napoli, arrestati i nove uomini che devastarono l'ospedale dei Pellegrini

Nove arresti per la devastazione dell'ospedale dei Pellegrini dello scorso 1 marzo. È l'ultimo blitz messo a segno dalla Dda di Napoli nelle indagini legate alla morte del rapinatore 15enne Ugo Russo, ucciso in via Generale Orsini per mano di un carabiniere. Questa mattina sono state spiccate nove misure cautelari a carico dei facinorosi che saccheggiarono l'ospedale dei Pellegrini subito dopo la notizia della morte del ragazzo. Tra i destinatari anche alcuni parenti (non i genitori) del minorenne ucciso.

