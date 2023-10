Napoli, incendio al Vomero: brucia un appartamento, un morto e due intossicati

Incendio a Napoli. Un appartamento al primo piano di via Suarez al Vomero è andato a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi. I poliziotti intervenuti sul posto hanno trovato all'interno il corpo senza vita di un uomo di 55 anni. In salvo, lievemente intossicati, due famigliari della vittima che si trovavano all'interno dell'abitazione. Non si esclude l'eventualità di atti autolesionistici all'origine dell'accaduto.