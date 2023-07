Venere degli stracci bruciata a Napoli, arrestato Simone Isaia senzatetto di 32 anni: inchiodato dai filmati delle videocamere

Sarebbe invece un senza fissa dimora di 32 anni, di nome Simone Isaia, l'autore del rogo che questa mattina ha mandato in cenere la "Venere degli stracci" di Michelangelo Pistoletto, a Napoli. L'uomo è stato fermato in una mensa di via Marina, con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato Decumani, hanno consentito di individuare e rintracciare il sospettato grazie ad alcune immagini di videosorveglianza. Ignoti i motivi del gesto, Isaia finora ha negato ogni responsabilità sull'accaduto.