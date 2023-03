Napoli, spari e accoltellamenti tra giovanissimi nei luoghi della movida: in fin di vita 19enne legato ai clan

Ieri notte, nella strada degli chalet di Napoli, un ragazzo di 19 anni di nome Antonio Gaetano è stato ferito gravemente in un agguato. Sarebbe in fin di vita. Secondo gli investigatori, Antonio Gaetano è un elemento di spicco del clan Calone-Marsicano-Esposito, attivo nel quartiere Pianura della città. Lo scorso agosto, Gaetano è sopravvissuto a un altro agguato che lo aveva ferito ad una gamba e ad un piede. Il gruppo camorristico di cui fa parte è in guerra con un'altra organizzazione mafiosa della zona di Pianura. Inoltre, lo scorso 2 marzo, la sua abitazione è stata presa di mira da sconosciuti che hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco.

Ferito un sedicenne

Un giovane di 16 anni è stato ferito durante una rissa con un gruppo di coetanei e ha riportato una frattura al naso che ha richiesto il suo ricovero presso l'ospedale CTO di Napoli. Questo è il secondo episodio di violenza legato alla movida notturna che ha coinvolto un minorenne nella stessa notte, dopo che un dodicenne è stato accoltellato nella zona di piazza Municipio. Il 16enne si trovava in compagnia di alcuni amici quando si è verificata la rissa, presumibilmente per motivi banali, in via Mezzocannone. La sua prognosi è di 25 giorni e la Polizia di Stato sta attualmente indagando sull'incidente.

Napoli, accoltellato un dodicenne

È stato identificato e rintracciato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno identificato e rintracciato l'autore dell'aggressione ai danni del 12enne accoltellato la scorsa notte. Ha anche lui 12 anni, verrà segnalato all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali non essendo imputabile. I militari hanno sentito diversi testimoni e acquisito molte immagini dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Questo ha permesso di circoscrivere la vicenda in brevissimo tempo. Vittima e aggressore si conoscevano di vista. Non si sa se fossero divisi da precedenti ruggini, comunque la lite culminata nel ferimento sarebbe scoppiata per una parola o uno sguardo di troppo.

Napoli, due feriti durante rapine

Due persone sono rimaste ferite a Napoli in nottata durante altrettanti tentativi di rapina. Il primo episodio ha coinvolto un cittadino del Kazakistan, di 26 anni, ferito alla schiena con un coltello e ricoverato nell'ospedale Pellegrini. Ai carabinieri ha raccontato di essere stato avvicinato in via della Pergola da due individui che volevano rapinarlo e che, alla sua reazione, lo hanno colpito alla schiena per poi fuggire. Il ferito è stato medicato e dimesso con una prognosi di due settimane. Vittima del secondo episodio un turista di 21 anni proveniente dalla Thailandia, ricoverato nell'ospedale del Mare per la frattura della mandibola: sarebbe stato colpito, o sarebbe caduto violentemente sul selciato, dopo una tentata rapina avvenuta in via Carbonara. Nel bilancio della nottata anche il ferimento di un 26enne originario dell'Algeria, ferito con una coltellata alla coscia sinistra e ricoverato in ospedale, dove ha detto di non ricordare nulla della dinamica dell'evento.

