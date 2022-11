Napoli, vanno a cena ma non pagano il conto: ristoratore pubblica la foto. «Due giorni per saldare o vi denuncio»

Sembravano una normale coppia di marito e moglie, ma dopo la cena in pizzeria la domenica sera si sono alzati dal tavolino e sono andati via senza pagare. È accaduto a Quarto (vicino Napoli), nella pizzeria "Il Gazebo". Un gesto che ha scatenato la rabbia dei titolari che hanno pubblicato una foto della coppia sui social del ristorante: «Se non pagate vi denunciamo alla polizia».

La coppia era cliente abituale

L'uomo e la donna sarebbero due clienti abituali del ristorante. I titolari hanno pubblicato sia la foto dei due seduti al tavolo mentre consumano la pizza, sia dell'automobile (con la targa oscurata) con cui i due sono arrivati al locale.

Il post : «Avete due giorni per pagare»

«Oggi questa coppia di persone, faccio fatica a classificarle “persone”. Hanno mangiato e poi come 2 vigliacchi, approfittando del fatto che erano state qui altre volte, si sono allontanate senza pagare il conto» denunciano dalla pagina social del locale accanto alle foto. «Dico a te vigliacco, sono riuscito a trovare la targa della tua auto, si la tua Citroen, ho la targa. Se entro martedì (oggi, ndr.) vieni a pagare, la cestino… Altrimenti ti denuncio. Fai tu… Hai due giorni, altrimenti divulgo targa e denuncia alla polizia» conclude il post.

