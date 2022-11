Cena per due al ristorante, poi vanno via senza pagare. Il titolare mette le loro foto sui social: «Per caso avete dimenticato di chiedere il conto?»

Cena per due al ristorante, poi vanno via senza pagare il conto. Così il titolare del locale denuncia il fatto sui social. «Una sublime cena, ma per caso avete dimenticato di pagare?». Così il titolare di un ristorante di Martina Franca (Taranto) ha accompagnato le foto pubblicate su Facebook di due clienti, un uomo e una donna, che ieri sera hanno consumato senza pagare.

Accortosi la sera tardi della “dimenticanza” dei due clienti, la notte stessa non ha perso tempo e, a chiusura di cassa, ha estratto le immagini dei due smemorati dalle riprese di una telecamera interna pubblicandole sulla pagina Facebook dell’attività commerciale. Nella prima foto si vede frontalmente l’uomo che entra nel locale e nella seconda i due seduti al tavolo mentre mangiano. Sono di profilo ma senza filtro e quindi riconoscibili. La caccia è iniziata, nelle prossime ore chissà se torneranno a saldare il debito.