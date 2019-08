Nadia Toffa, Enrico Lucci: «La gente la amava perché era autentica»

Enrico Lucci parla di Nadia Toffa. «La gente l'amava perché era autentica e l'ha capito. Se c'è una cosa che va valorizzata di Nadia è che, in un'epoca come questa, piena di odio, di senso di rivalsa, di cattiveria e di rabbia esplosiva Nadia, organizzandosi bene e documentandosi ha convogliato tutta questa avversità in qualcosa di concreto». Così l'ex 'Iena' Lucci fuori dal Duomo di Brescia dove ha partecipato ai funerali dell'amica Nadia Toffa, scomparsa martedì scorso a 40 anni.

«Siamo una famiglia, l'abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia». Così il collega di Nadia Toffa, Giulio Golia, visibilmente commosso ha risposto ai cronisti fuori dal Duomo di Brescia dove si sono celebrati i funerali della conduttrice de 'Le Iene'.

