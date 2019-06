Nadia Toffa su Instagram: «Finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni»

Nadia Toffa compie 40 anni. La nota conduttrice de Le Iene, che da due anni sta combattendo contro un tumore, ha scritto un post su Facebook per ringraziare i fan e gli amici che le sono stati vicini in tutto questo tempo nell'affrontare le difficoltà di ogni giorno. «Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni...ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore. ❤️ N» questo il messaggio accompagnato da una foto della conduttrice.

Nadia Toffa torna sui social e rassicura i fan: «Oggi riposo, poi la fisioterapia»

La Toffa è nata a Brescia il 10 giugno 1979. Conduttrice televisiva, è nota soprattutto come volto del programma di Italia 1 Le Iene. Protagonista di una lunga lotta contro un tumore, è diventata anche un popolarissimo personaggio social, con oltre 3 milioni di follower su Instagram e Facebook. Nel 2018 ha pubblicato con Mondadori il libro "Fiorire d’inverno – La mia storia" in cui racconta la battaglia contro il cancro. Ha fatto molto discutere quando su Twitter ha scritto: «In questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono, un’occasione, una opportunità». Parole che in seguito ha spiegato più approfonditamente, definendo il cancro «una bestemmia».



Ultimo aggiornamento: 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA