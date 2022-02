Morto Nicolò Mainoni, sciatore di 18 anni in Trentino: si era schiantato contro un albero stamattina

Si era schiantato contro un albero stamattina, è stato portato d'urgenza all'ospedale ma non ce l'ha fatta Nicolò Mainoni, ragazzo di 18 anni che stamattina aveva avuto un brutto incidente sulla pista Provetti, in Trentino.

È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento il giovane originario di Menaggio, in provincia di Como. Stamattina era andato contro un albero menbtre sciava sulla pista «Provetti», una nera ad elevata difficoltà nel compresorio sciistico di Folgarida-Marilleva, in Trentino.

Il giovane ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasportato in elicottero in ospedale, dove è arrivato in condizioni disperate. In pronto soccorso è avvenuto il decesso, dovuto alla gravità delle ferite riportate.

Il comune di Menaggio ha voluto comunicare un messaggio di condoglianze sul proprio profilo social: la notizia, vista la giovanissima età di Nicolò, ha choccato tutta la comunità. «Una tragedia ha colpito oggi il nostro paese. In un incidente sugli sci in Trentino ha perso la vita Nicolò Mainoni, che con la famiglia viveva a Loveno . Al papà Fabrizio, a mamma Simona e al fratello Alessandro vanno le nostre più sincere condoglianze e l’affetto di tutta la Comunità».