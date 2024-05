Quanto guadagna chi viene promosso in Serie A: al Como e al Parma circa 25 milioni di euro

La Serie B è giunta al termine con tre giornate di anticipo rispetto alla Serie A. Ora largo spazio ai play off che decreteranno quale sarà la terza squadra a salire insieme a Parma e Como. Queste due sono passate direttamente grazie alla propria posizione in campionato e guadagneranno tra i 24 e i 25 milioni di euro. Una promozione festeggiata in grande da parte delle due squadre che possono esultare anche per il premio in palio per il passaggio di categoria. I ducali mancavano dalla massima serie italiana da tre anni, mentre i lariani non si vedevano in Serie A da 21 anni.

Quanto guadagna chi viene promosso in A

Per capire come verrà divisa questa cifra, si può partite dalla cifra che è stata stanziata per le serie professionistiche dalla Figc.

Per le stagioni che vanno dal 2022 al 2025, ai club verranno distribuiti ogni annata 940 milioni di euro di diritti tv. A questa, poi, andrebbero aggiunti i paracaduti e le mutualità alle leghe inferiori. Per capire come meglio dividere questa cifra si ricorre alla Legge Melandri che impone come vengono divisi proprio questi diritti tv:

Una quota pari al 50% è ripartita in misura identica tra tutte le società partecipanti al campionato di Serie A (circa 470 milioni);

Una quota pari al 15% sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato (circa 140 milioni);

Una quota pari al 10%, sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (circa 94 milioni);

Una quota pari al 5%, sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento (circa 47 milioni);

Una quota pari all’8%, sulla base dell’audience televisiva certificata da Auditel (circa 75 milioni);

Una quota pari al 12%, sulla base degli spettatori paganti che hanno acquistato il titolo di accesso per assistere alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati (circa 113 milioni): le cifre degli spettatori in questo caso sono riferite al triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20 come deciso dai club della Lega Serie A.

In base a queste cifre e percentuali si può stimare quanto guadagni chi viene promosso in Serie A in termini di ricavi da diritti televisivi. La cifra minima si aggira intorno ai 24,5 milioni di euro, considerando la parte distribuita in maniera uguale tra i club (intorno ai 23,5 milioni di euro ciascuno) e le quote minime riferite alle altre graduatorie.