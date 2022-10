Davide Papa morto in un incidente a Nardò: aveva 28 anni, viaggiava a bordo di una moto

Un altro incidente mortale. Si è verificato sulla Statale 101 in Puglia. Un ragazzo di 28 anni, Davide Papa, originario di Gallipoli, è morto all'altezza dello svincolo per Nardò.

Non è chiara la dinamica del sinistro: la vittima era a bordo di una moto e viaggiava in direzione Gallipoli (da Lecce) quando è finito per terra ed è morto sul colpo.

Da chiarire cosa sia successo. Intanto la strada è presidiata dalle Forze dell'ordine in entrambi i sensi di marcia. Disagi al traffico.

