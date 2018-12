Addio all'alpino più vecchio d'Italia: Luigi aveva 110 anni, era nato in Trentino

Ultimo aggiornamento: 19:25

Ha vissuto due guerre attraversando oltre un secolo. È morto a 110 anni (compiuti neppure due mesi fa), l'alpino e l'uomo più longevo d'Italia. Luigi era nato ad, in, il 17 ottobre 1908, nella fiorente età giolittiana. Luigi ha attraversato un secolo e due guerre mondiali. A dare notizia della scomparsa l’Associazione Italiana Risparmiatori della quale Luigi era socio onorario.I primi anni li ha trascorsi con la famiglia (7 tra fratelli e sorelle) a Maso Corona vicino ad Ala. Tutti lavoravano la terra di proprietà della famiglia Debiasi che aveva a proprio carico 27 famiglie di mezzadri. Ha 7 anni quando scoppia la prima guerra mondiale e lui è nei campi a raccogliere le foglie per i bachi da seta assieme alle sorelle quando i soldati italiani li fermano per un controllo. Sono bambini e li lasciano andare dopo un giorno. Nel 1917 la madre con i figli viene sfollata a Savona. Lì la donna si ammala di polmonite e morirà a 45 anni poco dopo al rientro in terra trentina.Luigi aveva appena 11 anni. Si torna al lavoro dei campi e si arriva al 1930 quando Luigi convola a nozze con Maria Bazzanella: avranno 8 figli. Sono anni buoni quelli in cui l’ultracentenario lavorava la terra dei Conti Malfatti che avevano campagna ad Ala e a Padova. A lui spettava il compito di curare un ettaro di terra e delle bestie, perlopiù cavalli.E anche quando giunge la seconda guerra e Luigi viene mandato a Brunico nei giorni di permesso quando può rientrare ad Ala si affretta a sistemare i poderi dei Malfatti. Ma la guerra infuria e Luigi Tomasi deve combattere in Francia sul Colle della Maddalena. È una vita dura si dorme per terra in tenda senza mai cambiarsi, eppure il cibo non manca. Arriva il congedo previsto per i padri di famiglia con almeno quattro figli e Luigi torna al lavoro nei campi.Nel frattempo i conti Malfatti sono costretti a vendere i loro poderi e la buonuscita per Luigi sono tre ettari di terra. È la terra che quest’uomo ha coltivato da sempre a garantire a lui e alla sua progenie il futuro. Un legame forte quello con il lavoro, tanto che Luigi sembrava dispiacersi a ricordare quando è andato in pensione. Ha smesso di lavorare solo attorno agli 80 anni perché non ce la faceva più. Dall’agosto del 2015 frequentava il Centro anziani gestito dalla comunità della Vallagarina.