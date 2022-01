Monza, in tre con una pistola tentano assalto a hotel: il proprietario si barrica all'interno

In tre hanno tentato di forzare l'ingresso di un hotel armati di pistola. E' successo nella tarda serata di mercoledì a Lissone (Monza), dove i tre erano riusciti a sfuggire ai carabinieri dopo un lungo inseguimento. I tre si erano dati alla fuga ad alta velocità a bordo di un'Audi sportiva per le vie di Monza, facendo scattare numerose segnalazioni da parte di automobilisti e residenti,e infine si sono diretti verso l'hotel al confine con Lissone, dove hanno tentato di sfondare l'ingresso, terrorizzando il titolare che si è barricato all'interno.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, i tre, con il volto coperto da passamontagna e uno con una pistola in mano, sono saliti in auto e sono scappati. Prima della fuga hanno abbandonato in strada l'arma, una revolver calibro 38 con due colpi in canna, rubata a Milano pochi giorni fa, su cui verranno effettuati accertamenti dai R.I.S. di Parma.