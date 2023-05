Alluvione Emilia Romagna, casa e negozio devastati a Forlì, le lacrime di Mirella: «Come possiamo ripartire, non abbiamo più nulla» Video

Alluvione Emilia Romagna: il negozio di abbigliamento è devastato dal fango, la casa è sommersa dall'acqua. In poche ore Mirella Berardinelli, "Miri" per tutti, ha perso ogni cosa. Le immagini di via Sapinia a Forlì hanno colpito non solo gli amici della commerciante in lacrime che mostra il disastro causato dall'alluvione: «Non ho più nulla, nulla, mi hanno anche prestato i vestiti perché per due giorni abbiamo spalato fango senza avere nemmeno la possibilità di cambiare gli abiti fradici.

Là in fondo c'è l'appartamento sotto due metri d'acqua: il gatto e due canarini sono morti. E del negozio non è restati nulla. E' una tragedia questa, come possiamo veniere fuori da questa tragedia. Io e mie familiari, anche i nonni, siamo ora ospiti di un vicino magnifico, ma non riesco a immaginare come tirarsi su quando ti manca tutto. Non mi vergono di chiedere aiuto agli amici e a chi ascolterà la mia storia». L'appello è sulla sua pagina Facebook

