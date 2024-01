Milano, tensioni con la polizia al presidio pro-Palestina non autorizzato: 1.200 manifestanti in piazzale Loreto

Tensione a Milano, in via Padova, al presidio pro-Palestina non autorizzato. I manifestanti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si sfondare il loro blocco. «Ho ricevuto una manganellata» ha detto Shukri dell'Udap, unione democratica arabo palestinese.

Sono almeno 1.200, secondo la Questura, i partecipanti alla manifestazione che urlano frasi come «corteo, corteo» e «Israele via, via. Palestina terra mia». Quando le prime file hanno iniziato a spingere per superare il cordone di polizia sono stati tenuti a distanza usando principalmente gli scudi antisommossa.