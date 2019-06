Migranti, la nave Asso25 con 50 persone a bordo fa rotta verso Lampedusa

La nave Asso25 con 50 migranti a bordo si starebbe dirigendo verso le coste di Lampedusa. Lo rivela un tweet di poco fa dell'Orgnizzazione non governativa Alarm phone: "Secondo diverse fonti, Asso25 ha effettuato un’operazione di salvataggio per la barca che ci aveva chiamato in precedenza. Crediamo che si stia muovendo verso l’isola di Lampedusa in Italia", fa sapere l'Ong che monitora le operazioni in mare.

According to several sources, the #Asso25 has carried out a rescue operation for the boat that had called us earlier. We believe it is moving to #Lampedusa island in #Italy. We are relieved & we admire the tenacity of the people on the move!

