Migranti, Alarm Phone: persi contatti con barcone al largo di Malta, 75 a bordo

Alarm Phone, l'associazione che ha istituito una linea telefonica per rifugiati in difficoltà nelle acque del Mar Mediterraneo, ha dichiarato di aver perso i contatti con un barcone con a bordo 75 persone al largo di Malta. Sul loro profilo Twitter si legge: «Nelle prime ore della mattino Alarm Phone era in contatto con una barca con a bordo 75 persone nella zona Sar di #Malta. Ora la barca non è più raggiungibile. Da ore Malta rifiuta di informarci se abbiano individuato la barca e avviato l'operazione di salvataggio».

In the early morning the Alarmphone was in contact with a boat with 75ppl in the SAR zone of #Malta. Now the boat is not reachable anymore. Since hours MRCC Malta refuses info if they spotted the boat and finally started the rescue operation. pic.twitter.com/B8erZQbQGi

— Alarm Phone (@alarm_phone) 5 giugno 2019