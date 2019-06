Migranti, Germania ritira personale da missione Sophia entro il 30 giugno

La Germania ritira il suo personale dalla missione Sophia. Un passo conseguente alla decisione di ritirare le sue proprie navali militari. Entro il prossimo 30 giugno sarà richiamato anche lo staff di stanza a Roma impegnato nella missione. Si apprende in una comunicazione resa al Bundestag, secondo cui da quel momento la partecipazione tedesca alla missione «entra in stand-by».



La Germania ha dovuto affrontare una disputa irrisolta a gennaio sull'ammissione dei migranti nei Paesi europei: allora aveva annunciato che non avrebbe avuto navi militari da mettere a disposizione dell'operazione lanciata dalla Ue nel 2015 per contrastare il traffico di migranti dalla Libia. Nel briefing del comitato di difesa si dice ora, che «quando le premesse per una piena realizzazione del compito della missione si verificheranno nuovamente, allora il governo tedesco prenderà in considerazione una nuova partecipazione alla missione».

