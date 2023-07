Bomba d'acqua a Milano, tre feriti per il maltempo: stop a linea della metro. Trenord: «Chiuse le stazioni di Monza e Gallarate»

Aggiornamenti in evidenza

Maltempo a Milano e in Brianza. Forti raffiche di vento e pioggia intesa sul capuluogo lombardo dove il cielo si è oscurato improvvisamente in pochi secondi. Le forti piogge sono durate pochi minuti ma nonostante questo i vigili del fuoco hanno ricevute numerose chiamate e sono intervenuti in particolare nell'hinterland della zona ovest, per la caduta di alberi e tetti scoperchiati.

