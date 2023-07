Downburst su Cologno Monzese: in cosa consiste il fenomeno e perché è differente dalla tromba d'aria

Maltempo a Milano e in Lombardia. Il capoluogo lombardo è vittima di una continua instabilità meteo. Emanata l'allerta arancione per i possibili temporali nelle prossime 24 ore, come conferma il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia e la nota del Comune di Milano. L'evento atmosferico più importante è accaduto alle ore 14 del 24 luglio: sulla provincia del capuluogo lombardo si è verificato un fenomeno di downburst. Le forte raffiche di vento si sono verificate a Cologno Monzese. Ma cos'è il fenomeno del downburst?

Downburst e trombe d'aria: quando bisogna preoccuparsi

Con il termine Downburst si intende un fenomeno caratterizzato dalla forte raffiche di vento lineari. «È di natura convettiva: avviene comunemente quando un temporale si riversa sul suolo, così si creano raffiche di 100 km/h», spiega Giorgio Rotunno.

L'esperto sottolinea come i downburst siano differenti dalle trombe d'aria: «Nel primo caso si tratta di un fenomeno più esteso e abbiamo esempi di questi giorni verificatosi a Milano e nel Ravennate, mentre la tromba d'aria è geolocalizzata in un punto meno esteso e più preciso».

I danni del downburst, anche se più comuni, sarebbero meno (potenzialmente) forti. «Questo fenomeno non è dovuto alla concentrazione della vorticosità, ma bensì alla galleggiabilità negativa della corrente discendente dal temporale.

