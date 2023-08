Luca Brignone, morto a Tenerife travolto a riva da un'onda anomala a 25 anni. Salva la fidanzata

Era a Tenerife per una vacanza con la fidanzata, ma è stato travolto mentre era a riva da un'onda anomala ed è morto a soli 25 anni. Luca Brignone era originario di un piccolo paese in provincia di Cuneo, Madonna delle Grazie. Si trovava con la sua fidanzata Alessia, di due anni più piccola, e la mattina del 14 agosto avevano scelto una caletta sulla costa di Los Gigantes, vicino Santiago del Teide, per trascorrere la mattinata. Secondo le prime ricostruzioni, si trovavano entrambi sulla riva della spiaggia quando sono stati travolti da un'onda anomala. Alessia si è salvata, Luca non ce l'ha fatto.

Luca morto travolto da un'onda

La fidanzata è riuscita a rimanere a galla ed è stata portata in salvo poco dopo dai bagnini arrivati in soccorso.

Luca invece è stato inghiottito e il corpo è stato ritrovato due giorni dopo, a Ferragosto, intorno alle 12.30. Il mare ha restituito il suo cadavere nonostante le ricerche fossero partite da subito. Alessia, in comprensibile stato di choc, è stata assistita dal personale del Servicio de Urgencias Canario e trasferita in ambulanza all'ospedale universitario Hostellon Sur.

Luca Brignone viveva nel paese di Madonna delle Grazie con i genitori - la mamma Monica e il papà Alfio - e con la sorella maggiore Laura. Si era diplomato all'Ipsia di Cuneo, poi aveva trovato lavoro come impiegato alla «Perano» di Peveragno, azienda che produce carpenterie metalliche.