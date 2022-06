Lodi, investita davanti al liceo sotto gli occhi di madre e sorella: Oriana Fregoni muore a 14 anni

Oriana Fregoni, ragazza di 14 anni investita ieri davanti a un liceo a Lodi, è morta. È deceduta all'ospedale pediatrico di Brescia. L'auto l'aveva travolta in via Salvo D'Acquisto, nel comune lombardo, dove si stava svolgendo la festa di fine anno scolastico. Immediatamente soccorsa, era stata trasportata in elisoccorso per un grave trauma cranico. Immediatamente era stata avvisata l'Autorità giudiziaria e la vettura era stata immediatamente sequestrata. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta sull'incidente.

APPROFONDIMENTI IL FATTO Accoltella la moglie e si barrica in casa EMILIA-ROMAGNA Stacca il dito a morsi all'avversario MILANO Foto

Treviso, bimba di 4 mesi muore all'ospedale di Oderzo, l'Asl: «Possibile caso di morte in culla»

Oriana Fregoni, la ragazza morta a Lodi davanti alla madre

Una festa di fine anno scolastico finita in tragedia. La 14enne Oriana Fregoni abitava a Rivolta ed era al primo anno, nella classe 1C. È stata travolta davanti alla madre e alla sorella. La giovane ha riportato un grave trauma cranico e valutata la gravità del quadro clinico è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Milano che l'ha trasportata a Brescia. «È una tragedia immane, non ci sono parole - riflette la preside del liceo Gandini Giusy Moroni -. Voglio esprimere la più totale partecipazione al dolore della famiglia. Cercheremo di mantenere vivo il suo ricordo a scuola».

Rimini, stacca il dito a morsi all'avversario e lo mangia: rissa in spiaggia finisce nel sangue